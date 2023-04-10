Мир 10 апреля 2023, 23:00 США продолжат помогать Украине после утечки секретных материалов Белый дом: утечка секретных материалов не повлияет на помощь США Украине Unsplash

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Утечка секретных материалов Пентагона, касающихся планов по подготовке ВСУ к контрнаступлению, не повлияла на поддержку Соединенных Штатов Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Повлияло ли это на поддержку Украины? Ответ — нет. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал Кирби.

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Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке ВСУ к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, опубликовали 7 апреля.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что утечка американских секретных документов не повлияла на отношения с союзниками на Западе. Он заверил, что секретные документы не рассекретили фактов, о которых не заявляли бы сами украинские власти.