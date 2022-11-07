Мир 07 ноября 2022, 11:14 США продолжат поддерживать Украину после выборов в Конгресс — бывший военный Кандидат в конгрессмены Холлман заявил, что после выборов США не свернут поддержку Украины Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американское правительство продолжит помогать Украине. Это не зависит от того, какая партия займет большинство мест по итогам выборов в Конгресс США, заявил РИА «Новости» кандидат Уэсли Холлман.

«По моим наблюдениям, существует широкая двухпартийная поддержка. Я считаю, что она сохранится. На мой взгляд, мы продолжим поддерживать Украину в ее усилиях», — сказал он.

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Бывший военный посоветовал Белому дому не пытаться организовать мирные переговоры на стороне и не подталкивать Украину к участию в них.

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Уэсли Холлман 27 лет служил в ВВС США и работал экспертом по стратегическому планированию в Объединенном комитете начальников штабов Пентагона. Он стал кандидатом Республиканкой партии на место в палате представителей — нижней палате американского парламента.

Однако финансовая и военная поддержка Украины легла грузом на рядовых американцев, сообщило РИА ФАН. Западные журналисты потребовали от президента Джо Байдена внести ясность. Он должен объяснить, какие цели преследует, передавая киевскому режиму десятки миллиардов долларов.