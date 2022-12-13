Эксклюзив 13 декабря 2022, 19:12 «Важный козырь в предвыборной гонке». Политолог объяснил, почему США продолжат обмен заключенными с Россией Политолог Маркелов: Белый дом готов на обмен американцев для козыря перед выборами РИА «Новости»

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Прошедший на минувшей неделе обмен между Россией и США предпринимателя Виктора Бута на спортсменку Бриттни Грайнер сыграл на руку администрации Белого дома. Байден станет использовать девушку в качестве важного козыря для своей предвыборной кампании. Об этом «360» заявил политический советник Сергей Маркелов.

На первый взгляд, обмен сложно назвать равноценным, отметил он. Но в мире уже давно нет случаев, когда разведчика одной страны меняют на разведчика другой.

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«Американцам плевать на положение освобожденной девушки. Но для Белого дома она станет важным козырем в предвыборной гонке», — заявил Маркелов.

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Политический советник подчеркнул, что в американских тюрьмах еще остались россияне, их довольно много. Некоторые совершили мелкие преступления, но есть среди них и ценные кадры из разных сфер, осужденные по ложным обвинениям.

«Это кибербезопасность — это самая актуальная сфера для всех государств. Специалисты по финансовым рынкам, которые, по версии США, совершали аферы. Россия должна добиваться их освобождения», — заявил Маркелов.

Он отметил, что переговоры об обмене заключенными остались одной из последних точек для диалога России и США. Но эта беседа является важной, пока в тюрьмах остаются иностранные заключенные.

По прогнозу Маркелова, переговоры продолжатся. США намерены добиваться освобождения осужденного за шпионаж Пола Уилана. Но не только его. Белый дом готов вернуть домой всех осужденных американцев по всему миру, чтобы использовать их в своей предвыборной кампании.