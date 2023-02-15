Мир 15 февраля 2023, 23:14 США продолжат изымать российские активы для передачи их Украине Представитель Госдепа Рэнд: США будет изымать активы России для передачи их Украине Pxhere

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Соединенные Штаты продолжат изымать активы российских бизнесменов, чтобы передавать их киевскому режиму. Об этом заявила глава управления американского Госдепартамента по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд. Ее процитировал ТАСС.

Рэнд выступала на брифинге для иностранной прессы. Журналисты спросили у нее о передаче российских конфискованных активов Украине.

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«Мы рассчитываем, что группа из Минюста США продолжит изымать [российские] активы в соответствии с законодательным актом, принятым в декабре 2022 года», — сказала глава управления.

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Сейчас американская администрация пытается понять, как лучше использовать конфискованное. По словам Рэнд, США хотят передать активы киевскому режиму, чтобы поддержать народ Украины «в тяжелое для него время».

Еще один представитель Госдепартамента Дерек Шолле на конференции в Центре имени Вудро Вильсона объявил о возобновлении работы над проектами по линии Арктического совета. Однако Россия не будет в них участвовать. Он признал, что российская сторона играет важную роль в Арктике, но сегодня Штаты не видят возможности для сотрудничества с ней по этому направлению.