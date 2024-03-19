Мир 19 марта 2024, 08:46 США продали России спутниковые снимки военных объектов на Украине — СМИ The Atlantic: ВС России покупают спутниковые данные у США для ударов по ВСУ

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Американские частные компании сотрудничали с Вооруженными силами России. Они продавали спутниковые данные, которые использовали для ударов по военным объектам на Украине, сообщило издание The Atlantic.

Окружение украинского президента Владимира Зеленского заподозрило, что США не только затянули с выделением новой военной помощи, но и помогли России. Военный источник заявил, что дальние удары крылатыми ракетами наносили с использованием спутниковых изображений и координат, предоставленных российской армии американскими компаниями.

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«Количество совпадений, когда за изображениями следуют удары, слишком велико, чтобы быть случайным. <…> Примерно шесть месяцев назад мы и представить себе не могли, что частные компании будут продавать спутниковые снимки в чувствительных районах», — сказал он.

Компании США предложили своим клиентам десятки тысяч архивных изображений Украины с указанием дат съемки и координат. Например, снимки аэродрома под Миргородом и завода военной брони во Львове.

США располагали спутниковыми снимками из зоны другого конфликта, между Израилем и Палестиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что они могли зафиксировать удар по больнице «Аль Ахли» в секторе Газа.