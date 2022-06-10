США продают людям виртуальную реальность как реальную

Очередной скандал с президентом США Джо Байденом только подтвердил, что его политическая судьба предрешена. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «360» заметил, что манипулировать общественным сознанием уже не выйдет.

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Самый худший президент

Политическая судьба Байдена понятна. Сами американские эксперты признают: «Когда появился Трамп, мы говорили, что это худший президент в истории США. Но с появлением Байдена можно говорить — появился самый худший».

Все, что сегодня происходит, что делает Байден, уже не работает на привлекательность. Знаменитые политические манипуляции общественным сознанием перестают работать. Можно долго говорить «халва», но сладко от этого не станет. Америка, великая держава, способна найти Javelin, 40 миллиардов долларов, а детские смеси матери через онлайн-магазины друг другу перебрасывают. Вот вам живые парадоксы великой державы.

Неудивительно, что реакция будет и дальше. Рейтинги [у Байдена] самые низкие в истории — уже падают к 30%.

Искусство манипуляции

Американская политика <…> считает, что способна манипулировать любым общественным мнением. Вопрос — в искусстве манипуляции, а не в объективной реальности, в которой живут американцы. А реальность такова: совершенно «восхитительный» уровень американский экономики — бензин подорожал вдвое и пошло-поехало. Действительно удивительная экономика. Провалились все программы по возвращению американских производств из Китая и других стран мира.

Заходишь на американские паблики, а там, если убрать английский язык от контекста США, есть ощущение, что разговаривают люди из африканской страны, где собственные деньги обваливаются в тысячи раз за месяц. Точно такие же разговоры. Вот вам американская реальность.

Мы с вами обсуждаем не какую-то пропагандистскую историю. Главный дефект сегодняшней Америки и американских политиков, как я считаю, в том, что они перестали смотреться с утра в зеркало. Именно зеркало позволяет не отрываться от реальности. <…> Мир сегодня такой: можно делать и продавать людям виртуальную реальность как реальную.