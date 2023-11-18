Мир 18 ноября 2023, 07:26 США продадут Японии ракеты Tomahawk на 2,35 млрд долларов США договорились с Японией о поставках 400 крылатых ракет Tomahawk US Navy/via Globallookpress.com

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Американское руководство согласилось продать Японии до 400 крылатых ракет Tomahawk морского базирования. Об этом сообщила пресс-служба госдепартамента США.

Цена сделки составит 2,35 миллиарда долларов.

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«Госдепартамент вынес определение, одобряющее возможную иностранную военную продажу правительству Японии системы вооружения Tomahawk и сопутствующего оборудования», — отметили в пресс-службе.

Всего США отправят в Японию до 200 снарядов Tomahawk Block IV, столько же ракет Tomahawk Block V и 14 систем управления TTWCS. Американская сторона обучит японских военных использовать это вооружение, а также предоставит партнерам сопутствующее оборудование и запчасти.

В пресс-службе добавили, что поставки ракет помогут обезопасить Японию, которая является «движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее США отправили на Украину партию снарядов ATACMS. Американский военкор Дэвид Экс заявил, что Пентагон поставил ВСУ старые и маломощные ракеты, которые не смогут нанести серьезный урон танкам.