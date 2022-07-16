США продадут Эстонии РСЗО HIMARS на 500 миллионов долларов

Эстония послала США запрос о продаже до шести РСЗО HIMARS. Сделку, по которой страна также получит сопутствующее оборудование, уже одобрили в Госдепе.

Сумма сделки составит 500 миллионов долларов, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на управление Пентагона по оборонному взаимодействию.

«Государственный департамент утвердил возможную продажу Эстонии артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) и сопутствующего оборудования», — уточнили в ведомстве.

Информация о возможной продаже уже поступила в конгресс. Пентагон утвердил необходимый сертификат.

В Эстонии, кроме HIMARS, запросили до 36 управляемых систем залпового огня GMGLRS. Страна также рассчитывает приобрести у американцев ракетные блоки и ракеты.

Предполагаемая продажа оборудования, заявили в Пентагоне, не окажет влияние на основной военный баланс в регионе.