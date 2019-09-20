США призвали всех отказаться от спонсирования Венесуэлы

Политика, подразумевающая спонсирование Венесуэлы, полностью отличается от принципов США. Америка собирается и в будущем устанавливать экономические ограничения в отношении «неугодных государств», отметила Филипетти.

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«Вне зависимости от того, союзник это США или нет, мы сделаем все, чтобы такое поведение прекратилось», — заявила она.

Так чиновница отреагировала на новости о том, что турецкие компании проводили операции с золотым запасом Венесуэлы. Американские власти не готовы поддерживать «диктатуру» со стороны любого государства.

Анкара сотрудничает с Вашингтоном, но после начала политического кризиса в Венесуэле Турция поддержала легитимного президента Николаса Мадуро. В это же время Америка встала на сторону оппозиционера Хуана Гуайдо, который объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Президент Турции Реджеп Эрдоган говорил, что Анкара готова оказать экономическую помощь Каракасу.