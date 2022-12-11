11 декабря 2022, 22:57
США призвали власти Сербии и Косова к немедленной деэскалации
Посольства США: власти Сербии и Косова должны принять меры по деэскалации
Соединенные Штаты обратились к властям Сербии и самопровозглашенной Республики Косово с призывом принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации на севере края. С совместным заявлением выступили посольства США в Белграде и Приштине. Цитату привел ТАСС.
«Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по деэскалации ситуации, воздерживаться от провокационных действий», — говорится в сообщении.
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Американские диппредставительства рассчитывают на скорейший демонтаж возведенных баррикад, а также на прекращение всех угроз насилия и запугивания.
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Бывшего полицейского-серба Деяна Пантича ранее задержали на административной линии между Косово, Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербы перекрыли баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах.
Премьер Косова Альбин Курти потребовал убрать баррикады до вечера воскресенья, 11 декабря. В противном случае он пригрозил начать операцию по ликвидации заграждений с привлечением правоохранителей.
Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова.
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