Мир 11 декабря 2022, 22:57 США призвали власти Сербии и Косова к немедленной деэскалации Посольства США: власти Сербии и Косова должны принять меры по деэскалации РИА «Новости»

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Соединенные Штаты обратились к властям Сербии и самопровозглашенной Республики Косово с призывом принять незамедлительные меры по деэскалации ситуации на севере края. С совместным заявлением выступили посольства США в Белграде и Приштине. Цитату привел ТАСС.

«Призываем всех проявлять максимальную сдержанность, принимать незамедлительные меры по деэскалации ситуации, воздерживаться от провокационных действий», — говорится в сообщении.

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Американские диппредставительства рассчитывают на скорейший демонтаж возведенных баррикад, а также на прекращение всех угроз насилия и запугивания.

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Бывшего полицейского-серба Деяна Пантича ранее задержали на административной линии между Косово, Метохией и Центральной Сербией. В ответ сербы перекрыли баррикадами проезд по трассе в нескольких населенных пунктах.

Премьер Косова Альбин Курти потребовал убрать баррикады до вечера воскресенья, 11 декабря. В противном случае он пригрозил начать операцию по ликвидации заграждений с привлечением правоохранителей.

Президент Сербии Александр Вучич созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с обострением ситуации на севере Косова.