Мир 15 февраля 2024, 12:17 США призвали успокоить Европу Reuters: Харрис и Блинкен должны успокоить европейцев на фоне заявлений Трампа РИА «Новости»

Читать 360tv в

На предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности государственный секретарь США Энтони Блинкен и вице-президент США Камала Харрис должны успокоить европейских лидеров и убедить их в приверженности их интересам. Об этом сообщило агентство Reuters.

По информации источника, делегация США хочет доказать, что страна по-прежнему держится курса по защите своих партнеров в Европе.

Реклама

В рамках мероприятия Харрис выступит с речью, в которой проговорит тезис важности роли США как глобального лидера, а также проведет личные встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Конференция по безопасности в Мюнхене стартует 16 февраля на фоне заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа. Он говорил, что США не станут защищать союзников по НАТО, если они не увеличат расходы на оборону в рамках альянса до 2% ВВП.