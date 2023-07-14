Мир 14 июля 2023, 19:08 США призвали Украину самостоятельно определить точку окончания конфликта с Россией Госсекретарь США Блинкен: Украина должна сама решить, где и когда закончится конфликт с РФ РИА «Новости»

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Украинские власти должны самостоятельно определить точку окончания конфликта с Россией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Джакарте, трансляция шла на сайте Госдепа.

«Вопрос теперь в том, где именно и когда это закончится. По большому счету, эти решения должны приниматься Украиной», — отметил глава американского внешнеполитического ведомства.

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Блинкен обратил внимание, что речь идет о будущем Украины, о ее народе, ее земле и о ее свободе. Однако США поддержат любую страну, которая предложит способ двигаться к выверенному и долгосрочному разрешению кризиса, соответствующему Уставу ООН, независимости и суверенитету Украины, сказал госсекретарь.

По его словам, Соединенные Штаты будто бы не увидели признаков готовности России перейти к дипломатии и остановить конфликт. Блинкен подчеркнул, что не услышал от главы МИД РФ Сергея Лаврова, тоже находящегося в Джакарте, ничего, наводящего на мысль о смене российского курса на Украине.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал Госдепартамент «смердящим полигоном информационного мусора». Глава СВР указал, что раньше Госдеп был трезвомыслящим ведомством, но резко изменился под руководством Блинкена и его коллег.