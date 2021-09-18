Украине не стоит зацикливаться на «Северном потоке — 2». Стране стоит вплотную заняться модернизацией своей энергетики. Об этом заявил старший советник по энергетической безопасности госдепа США Амос Хохштейн.

«Давайте смотреть не узко на „Северный поток — 2“. Давайте смотреть на наше будущее, в котором мы не должны проснуться и понять, что Украина изолирована от современных энергетических систем мира и энергетической экономики только потому, что кто-то не понял, что пора модернизироваться», — сказал Хохштейн изданию «Новое время» во время визита в Киев.

Он добавил, что настал момент для большого энергетического перехода, в котором Украина должна участвовать. Хохштейн напомнил, что во время переговоров в Вашингтоне поднималась тема увеличения производства атомной электроэнергии. Такой шаг позволит открыть новые рабочие места и усилить Украину.

«Нам точно нельзя сосредотачиваться только на проблеме «Северного потока — 2», — подчеркнул старший советник.

По его словам, вместе обсуждения трубопровода необходимо поднять вопрос интеграции Украины в энергетическую систему Европы.