Америку призвали убрать ядерное оружие из неядерных стран

Россия призывает США забрать ядерное оружие из неядерных стран и вернуть его на свою территорию. Об этом на заседании комиссии ООН по разоружению заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что инфраструктура для размещения такого вида оружия в Европе должна быть ликвидирована. Слова дипломата привело РИА «Новости».

«В нарушение обязательств по ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия) на территории отдельных неядерных европейских стран сохраняется американское нестратегическое ядерное оружие, ведется модернизация таких вооружений и их средств доставки, продолжается и проведение так называемых „совместных ядерных миссий“ НАТО, которые предполагают привлечение неядерных членов альянса к тренировкам по обращению с ядерными вооружениями и их применению», — сообщил Полянский.

Он потребовал прекратить подобную практику и вернуть ядерное оружие на национальную территорию его обладателя, а также ликвидировать инфраструктуру для размещения в Европе.

В ходе своего выступления Полянский также заявил о том, что инсинуации о возможном применении Россией ядерного оружия в рамках спецоперации на Украине не имеют рациональной основы. По его словам, критерии использования такого рода вооружения никоим образом не соответствуют происходящему на Украине.