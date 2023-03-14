Мир 14 марта 2023, 01:41 США призвали Си Цзиньпина проговорить с Зеленским об Украине Белый дом: США призвали Си Цзиньпина к контакту с Зеленским по Украине Пресс-служба Кремля

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Администрация США попросила председателя КНР Си Цзиньпина начать прямой контакт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова привел ТАСС.

«Мы призывали президента Си пойти на контакт с президентом Зеленским, поскольку считаем, что КНР и лично президенту Си необходимо услышать непосредственно от Украины ее мнение о кризисе, а не только от России», — отметил советник Байдена.

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При этом он уточнил, что Вашингтон пока не может подтвердить публикацию в газете The Wall Street Journal о том, что Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским.

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По словам Салливана, американские власти надеются, что такой контакт состоится. Это повлияло бы на баланс взглядов Китая на кризис вокруг Украины. Кроме того, это помогло бы убедить КНР отказаться от возможной поставки России оружия, резюмировал Салливан.

Информацию о возможном визите Си Цзиньпина в Россию ранее прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что российские власти сообщат о визите Си Цзиньпина, когда будет такая готовность.