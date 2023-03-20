Мир 20 марта 2023, 22:04 США призвали Си Цзиньпина добиваться вывода российских войск с Украины Белый дом: США призывают Си Цзиньпина добиваться вывода ВС России с территории Украины РИА «Новости»

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Соединенные Штаты Америки призывают лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина добиваться вывода российской армии с территории Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Представитель Белого дома напомнил о китайской мирной инициативе по урегулированию ситуации на Украине. В документе, состоящем из 12 пунктов, говорится об «уважении суверенитета и территориальной целостности всех стран».

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«Мы призываем председателя Си [Цзиньпина] добиваться выполнения этого ключевого пункта, который должен подразумевать вывод российских войск с суверенной украинской территории в соответствии с Уставом ООН», — подчеркнул Кирби в ходе брифинга.

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Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают против «тактических уловок» России и Китая, направленных на заморозку украинского конфликта. Он анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 350 миллионов долларов. ВСУ получат боеприпасы для РСЗО HIMARS и для БМП Bradley, артиллерийские снаряды и противотанковые боеприпасы.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом. Визит китайского лидера в Россию обеспокоил Запад, который пытается доказать мировую изоляцию РФ.