Мир 02 марта 2023, 01:59 США призвали Россию согласиться на продление зерновой сделки Представитель Госдепа Прайс: США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки Pxhere

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США призывают Россию согласиться на продление зерновой сделки. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в ходе брифинга на площадке министерства. Его слова привело РИА «Новости».

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», — заявил Прайс.

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В Вашингтоне, как подчеркнул официальный представитель Госдепа, не видят причин для отказа на расширение этой инициативы.

Продление продовольственного соглашения зависит от учета российских интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Речь идет о беспрепятственном доступе на международный рынок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.

Первые соглашения по вопросу зерновой сделки Россия, Украина, ООН и Турция заключили в июле 2022 года, а в ноябре продлили их действие до 18 марта. Замглавы российского МИД Сергей Вершинин призвал изменить условия, поскольку за это время выполнили только первую часть сделки — по вывозу зерна из украинских портов.