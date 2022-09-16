США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными | 360°

Все новости

Мир

16 сентября 2022, 01:42

Жительниц Венгрии обязали послушать сердцебиение плода перед абортом

Мир

16 сентября 2022, 01:22

США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными

Реклама

Мир

16 сентября 2022, 00:48

Минфин США разрешил американским СМИ проводить ряд банковских операций в России

Мир

16 сентября 2022, 00:24

Кадыров призвал США включить в санкционный список всех своих детей

Подмосковье

16 сентября 2022, 00:11

Первая тренировка студенческой хоккейной команды МГОУ прошла на «Арене Мытищи»

Общество

16 сентября 2022, 00:00

Новость о лишении Пашаева статуса адвоката убрали с сайта ФПА

Криминал

15 сентября 2022, 23:58

Тело школьницы нашли на месте пожара в Ханты-Мансийске

Подмосковье

15 сентября 2022, 23:48

Детям-сиротам вручили ключи от собственных квартир в Истре

Мир

15 сентября 2022, 23:46

Глава ВГА Энергодара провел первую встречу с представителями МАГАТЭ на ЗАЭС

Мир

16 сентября 2022, 01:22

США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными

Белый дом: Россия должна «сегодня же» принять условия по обмену заключенными

Читать 360tv в

США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон считает, что Москва должна сделать это «сегодня же».

«Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же», — привело ее слова РИА «Новости».

Реклама

Как добавила Жан-Пьер, власти США продолжат добавиться соглашения с Россией, уточнил RT.

Реклама

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома подтвердила взаимодействие администрации президента с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном. Он участвует в переговорах по обмену осужденными.

В августе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о готовности России к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США. Так она ответила на вопрос о шансах обмена заключенного в американской тюрьме россиянина Виктора Бута до конца года. Она уточнила, что «эта работа делается не у микрофонов», и риторически спросила, готова ли к подобному другая сторона.

США

Белый дом в США

Россия

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама