США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными | 360°

Мир 16 сентября 2022, 01:22 Поделиться Telegram

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Viber США призвали Россию «сегодня же» принять предложение по обмену заключенными Белый дом: Россия должна «сегодня же» принять условия по обмену заключенными Pxhere.com

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США настаивают на своем предложении по обмену заключенными с Россией, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон считает, что Москва должна сделать это «сегодня же».

«Россия должна принять наше предложение, должна принять его сегодня же», — привело ее слова РИА «Новости».

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Как добавила Жан-Пьер, власти США продолжат добавиться соглашения с Россией, уточнил RT.

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Кроме того, пресс-секретарь Белого дома подтвердила взаимодействие администрации президента с бывшим американским дипломатом Биллом Ричардсоном. Он участвует в переговорах по обмену осужденными.

В августе официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила о готовности России к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США. Так она ответила на вопрос о шансах обмена заключенного в американской тюрьме россиянина Виктора Бута до конца года. Она уточнила, что «эта работа делается не у микрофонов», и риторически спросила, готова ли к подобному другая сторона.

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