США призвали Россию жестко отреагировать на действия «Русского имперского движения»

Американские власти рады тому, что Россия решила отнести сайт «Русского имперского движения» (РИД) к числу порталов с экстремистскими материалами. Тем не менее США хочет видеть еще более решительные действия РФ в отношении националистической организации.

Такое заявление сделал координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс, написал ТАСС.

Сейлс считает, что националистов из РИД надо судить, учебные лагеря организации необходимо закрыть. Таким образом можно будет помешать ее участникам готовить террористов, «которые придерживаются идеи превосходства белой расы».

«Россия взяла на себя ряд публичных обязательств относительно своих намерений бороться с международным терроризмом, и мы призываем ее выполнять эти обязательства по отношению к данной группировке», — подчеркнул представитель Госдепартамента.

При этом он не уточнил, обсуждал ли Вашингтон с Москвой свои действия по отношению к «Русскому имперскому движению». Сейлс объяснил, что США внесли РИД в список террористических организаций из-за угрозы терроризма, который распространяет идеи превосходства белой расы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение американских властей отнести «Русское имперское движение» к террористическим организациям.

Захарова не считает, что этот шаг связан с борьбой с терроризмом. По ее словам, действия США рассчитаны на внешний пропагандистский эффект.