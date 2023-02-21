Мир 21 февраля 2023, 17:42 США призвали Россию «не вести ядерную войну» после приостановки участия в ДСНВ Госдеп призвал Россию прекратить «бряцание» ядерным оружием после приостановки ДСНВ РИА «Новости»

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России следует перестать «бряцать ядерным оружием» после заявления о приостановлении участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс. В эфире телеканала CNN он заявил о недопустимости начала ядерного конфликта.

«Мы будем внимательно следить за конкретными шагами, которые Россия предпримет на деле. Пока мы не видели причин менять готовность ядерных стратегических сил», — заявил Нед Прайс.

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По словам представителя Госдепа, Штаты будут внимательно следить за ситуацией. Нед Прайс призвал Россию «не вести ядерную войну», несмотря на конфликт на Украине.

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Во время послания Федеральному собранию 21 февраля президент Владимир Путин объявил о приостановке участия РФ в ДСНВ. Глава государства подчеркнул, что страна не вышла из соглашения. По мнению военного журналиста Алексея Борзенко, власти поступили правильно, ведь Штаты не выполняли взятые на себя обязательства в рамках подписанного договора, зато теперь шансы двух держав станут равными.