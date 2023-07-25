Мир 25 июля 2023, 01:05 США призвали Россию к восстановлению зерновой сделки Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила о призыве США восстановить зерновую сделку Freepik

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Американские власти выступили за возобновление зерновой сделки, несмотря на готовность российской стороны заменить поставки продовольствия из Украины на мировой рынок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, ее слова передал ТАСС.

«Я очень ясно говорила <…>, что России необходимо вернуться к соглашению, которое у нас имелось, к зерновой сделке. <…> Мы хотим видеть это», — заявила она.

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Так представитель главы американской администрации отреагировала на статью российского лидера Владимира Путина, выпущенную перед саммитом Россия — Африка. По мнению Жан-Пьер, восстановление соглашения является единственным решением, поэтому США будут призывать к нему.

В своей статье Путин назвал основные направления сотрудничества Африканского континента с Россией. По словам президента, Россия будет развивать экономические отношения как с отдельными государствами, так и с объединениями в Африке. Кроме того, президент высказался по поводу зерновой сделки. Он отметил, что Запад не выполнил условия соглашения.