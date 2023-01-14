Мир 14 января 2023, 00:39 США призвали Россию активизировать работу по зерновой сделке Постпред США Томас-Гринфилд: России стоит активизировать работу по зерновой сделке Pxhere

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США призвали российскую сторону активизировать работу по зерновой сделке. Об этом заявила постпред Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совбеза организации 13 января. Ее процитировал ТАСС.

«Я призываю других членов Совета Безопасности присоединиться к нам в призыве к России немедленно активизировать сотрудничество», — сказала она.

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Дипломат подчеркнула, что прилагаемых усилий по договоренностям об экспорте украинского продовольствия не хватает, чтобы удовлетворять «мировые потребности в зерне, которое поставляют по Черному морю».

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Российский посол в Турции Алексей Ерхов 13 января заявил, что прогресса в рамках меморандума о взаимопонимании между международной организацией и Россией по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта пока не удалось установить. Он пояснил, что пока также имеется трудности в распределении украинского зерна разным странам.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали продовольственное соглашение в июле 2022 года, по которому договорились вывозить украинское зерно и удобрения по Черному морю.