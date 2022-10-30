США призвали разместить гиперзвуковое оружие в Турции | 360°

Мир 30 октября 2022, 12:56 США призвали разместить гиперзвуковое оружие в Турции Daily Express: США нужно разместить гиперзвуковые ракеты в Турции как сигнал для России Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

США необходимо инициировать в НАТО вопрос размещения гиперзвуковых ракет в Турции в качестве сигнала для президента России Владимира Путина. Об этом газете Daily Express заявил специалист по национальной безопасности Альп Севимлисой.

«Безусловно, Турция стала серьезным игроком в Средиземном море, так что ее стоит рассмотреть в качестве союзника. Как против Китая, так и против России», — сказал он.

Реклама

Севимлисой отметил, что в НАТО лишь три государства обладают серьезным военным потенциалом — США, Турция и Великобритания.

Реклама

«Нам нужно усилить поддержку Украины, разместить на средиземноморском побережье гиперзвуковые ракеты в усиление уже размещенному там ядерному оружию», — добавил эксперт по безопасности.

Поставки Турции зенитно-ракетных комплексов Patriot и истребителей F-35, по его словам, полностью обезопасят южный фланг обороны НАТО, написали «Дни.ру».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его задачей является завершение боевых действий на Украине.