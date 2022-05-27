США призвали прекратить раскручивать русофобскую истерию

США стоит прекратить использовать площадки в сфере контроля над вооружениями для раскручивания русофобской истерии. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

Российская дипмиссия обратила внимание на выступление старшего заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс.

«Вновь нашу страну безосновательно называют угрозой международной безопасности. Коллегам следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениям и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии», — отметили в посольстве.

Дипломаты подчеркнули, что именно США подрывают глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения своими действиями. У Минобороны РФ есть данные о создании американцами сети военно-биологических лабораторий на Украине.

«Реализация проектов, чувствительных с точки зрения рисков попадания биологических агентов в руки негосударственных субъектов, может привести к катастрофическим последствиям не только для отдельно взятого региона, но и глобальной безопасности в целом», — предупредила российская дипмиссия.

Посольство призвало власти США вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу.