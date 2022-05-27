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    27 мая 2022, 05:12

    США призвали прекратить раскручивать русофобскую истерию

    Посольство России призвало США прекратить раскручивать русофобскую истерию

    Дарья Бунякова

    США стоит прекратить использовать площадки в сфере контроля над вооружениями для раскручивания русофобской истерии. Об этом заявило посольство России в Вашингтоне.

    США призвали прекратить раскручивать русофобскую истерию

    Российская дипмиссия обратила внимание на выступление старшего заместителя госсекретаря США Бонни Дженкинс.

    «Вновь нашу страну безосновательно называют угрозой международной безопасности. Коллегам следовало бы перестать использовать профильные площадки в сфере контроля над вооружениям и нераспространения для сведения политических счетов и раскручивания русофобской истерии», — отметили в посольстве.

    Дипломаты подчеркнули, что именно США подрывают глобальный режим нераспространения оружия массового уничтожения своими действиями. У Минобороны РФ есть данные о создании американцами сети военно-биологических лабораторий на Украине.

    «Реализация проектов, чувствительных с точки зрения рисков попадания биологических агентов в руки негосударственных субъектов, может привести к катастрофическим последствиям не только для отдельно взятого региона, но и глобальной безопасности в целом», — предупредила российская дипмиссия.

    Посольство призвало власти США вернуться к профессиональному и взаимовыгодному диалогу.