Мир 17 августа 2023, 02:08 США призвали прекратить охоту за россиянами в третьих странах Посол Антонов потребовал от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах РИА «Новости»

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Посол России в США потребовал от американских спецслужб прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Заявление дипломата привел Telegram-канал российского диппредставительства.

«Россия всегда выступала против „охоты“ Вашингтона за россиянами в „третьих“ странах. Требует прекращения подобной практики. Однако администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах, и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся», — заявил Антонов.

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Дипломат заявил, что российские власти выступают за возвращение всех россиян, которые находятся в американских тюрьмах. Консульская служба следит за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников. При этом Антонов напомнил, что вопрос обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств.

В апреле 2023 года замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что спецслужбы России и США смогут обсудить обмен журналиста Эвана Гершковича после того, как суд вынесет приговор.