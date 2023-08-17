17 августа 2023, 02:08
США призвали прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Посол Антонов потребовал от США прекратить охоту за россиянами в третьих странах
Посол России в США потребовал от американских спецслужб прекратить охоту за россиянами в третьих странах. Заявление дипломата привел Telegram-канал российского диппредставительства.
«Россия всегда выступала против „охоты“ Вашингтона за россиянами в „третьих“ странах. Требует прекращения подобной практики. Однако администрация продолжает жить в своем мире, построенном на своих собственных правилах, и игнорировании интересов других государств. Мы с таким подходом никогда не согласимся», — заявил Антонов.
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Дипломат заявил, что российские власти выступают за возвращение всех россиян, которые находятся в американских тюрьмах. Консульская служба следит за состоянием здоровья и условием содержания соотечественников. При этом Антонов напомнил, что вопрос обмена заключенными решается по линии уполномоченных ведомств.
В апреле 2023 года замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что спецслужбы России и США смогут обсудить обмен журналиста Эвана Гершковича после того, как суд вынесет приговор.
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