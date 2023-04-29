Мир 29 апреля 2023, 20:00 США призвали поставить Зеленского на место для спасения репутации Responsible Statecraft: США могут заставить Зеленского смириться с потерей территорий РИА «Новости»

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется согласиться на потерю территорий по итогам конфликта с Россией. Такие события будут на руку властям США, которым нужно сохранить лицо на мировой арене, написал обозреватель Responsible Statecraft Дэниел Лэрисон.

Он выразил уверенность, что у Украины не получится победить Россию, поэтому американцы начнут отговаривать ВСУ от рискованных действий, которые могут привести к крупным поражениям.

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«Чтобы украинское правительство согласилось на меньшее, чем полный возврат утраченных регионов, Соединенным Штатам придется оказать давление — публично, чтобы мировое сообщество обратило на это внимание», — отметил автор статьи.

Своими амбициозными призывами разжигать конфликт до тех пор, пока украинцы не успокоятся, администрация президента США Джо Байдена может угодить в ловушку, поэтому пришло время перестать заигрывать с киевским режимом на эту тему, резюмировал обозреватель.

Ранее СМИ сообщили, что США готовят законопроект с требованием добиться завершения конфликта на Украине и ее возвращения к границам 1991 года.