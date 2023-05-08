Мир 08 мая 2023, 09:01 Властям США посоветовали переосмыслить политику в отношении Китая Глава МИД КНР Ган призвал США переосмыслить стратегию в отношении Китая Unsplash

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Власти США должны задуматься над переосмыслением собственной стратегии в отношении Китая. Об этом на встрече с американским послом Николасом Бернсом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган, его слова привела пресс-служба внешнедипломатического ведомства.

«Надеюсь, что США переосмыслят свою стратегию в отношении Китая, начав сближение в нормализации китайско-американских отношений», — сказал Ган.

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Также глава МИД выразил надежду, что в скором времени отношения двух стран вернутся в нормальное русло.

«В ходе встречи в ноябре 2022 года на Бали представители КНР и США добились важного консенсуса, однако после этого американская сторона совершила неверные действия, разрушив положительную тенденцию в наших отношениях», — добавил министр.

Ган подчеркнул, что Китай намерен выстраивать диалог с США на основе взаимовыгодного сотрудничества, мирного сосуществования и взаимного уважения.

Ранее стало известно, что США добиваются встречи министра обороны Ллойда Остина с китайским коллегой Ли Шанфу.