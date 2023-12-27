Мир 27 декабря 2023, 10:17 США призвали отозвать свои претензии к шельфу в Арктике Зоолог Стейнер: США необходимо отозвать претензии к расширению шельфа в Арктике Petty Officer 2nd Class Trey Hut/Keystone Press Agency/globallookpress

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Соединенным Штатам нужно отозвать свои претензии к расширению континентального шельфа в Арктике. Об этом заявил в беседе с РИА «Новости» заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер. Он призвал потребовать таких же мер от других стран для защиты Северного Ледовитого океана.

Он напомнил, что США не ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву. Поэтому Штаты «ходят по тонкому льду», претендуя на расширение своего континентального шельфа.

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Речь идет о картах, которые недавно опубликовали власти США. Согласно им, расширенный континентальный шельф начинается за пределами 200 морских миль от побережья Арктики, Атлантики, Тихого океана, Берингового моря, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Американский госдеп заявил, что территориальные споры с Россией не возникнут. Но вопросы придется решать с Канадой и Японией.

«Вместо того чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан», — подчеркнул зоолог.

Он назвал ситуацию с расширением шельфа беспорядком. Стейнер признался, что с нетерпением ждет присоединения России к усилиям мирового сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана.