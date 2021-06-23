США призвали отказаться от военных учений в Черном море

На следующей неделе на Украине и в акватории Черного моря начнутся многонациональные военные учения Sea Breeze. Российские дипломаты призвали США и их союзников отказаться от этой идеи, которая «поощряет милитаристские настроения в Киеве».

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве. <…> Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море», — говорится в сообщении посольства РФ в Вашингтоне в Twitter.

В дипломатическом представительстве отметили, что все проблемы, которые возникают в этом регионе, причерноморские государства могут решить самостоятельно, «без навязывания помощи извне».

Учения Sea Breeze-2021 пройдут с 28 июня по 10 июля. В них примут участие 32 страны. Ранее в Минобороны России заявили, что НАТО под прикрытием Sea Breeze поставит на Украину современное оружие, которое потом попадет к ВСУ и националистическим батальонам в Донбассе.