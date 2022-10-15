США призвали отказаться от трех ключевых союзников | 360°

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США призвали отказаться от трех ключевых союзников

Обозреватель TAC Бэндоу: США должны отказаться от союза с тремя ключевыми союзниками

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Американским властям необходимо отказаться от части союзников, так как они только вредят стране. Об этом заявил в своей статье для The American Conservative бывший помощник экс-президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу.

«В состав НАТО входит много бесполезных в военном отношении членов, <…>, но ни альянс, ни американские официальные лица никогда не признают очевидного», — написал обозреватель.

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Он пояснил, что США рассматривают военных союзников как подписчиков в соцсетях, то есть чем их больше, тем лучше. Страны всеми способами стараются стать партнерами американцев, чтобы использовать в своих целях их ресурсы.

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«Просмотрите список формальных союзников в Азии, Европе и на Ближнем Востоке. Даже лучшие из них — как правило, пиявки, нытики, бездельники, позеры и мошенники», — отметил Бэндоу.

По его словам, США стоит отказаться от союза с Саудовской Аравией. Среди причин автор публикации перечислил вторжение в Йемен, нарушения прав человека и сокращение добычи нефти. Второй страной он назвал Южную Корею, обладающую мощной экономикой, но выращивающую защиту у американцев. Третьей в списке оказалась Турция. Как заявил Бэндоу, в этой стране нарушаются права человека, а власти ведут агрессивную внешнюю политику.

США

Турция

Саудовская Аравия

Южная Корея

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