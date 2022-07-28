США призвали ограничить доступ к RT и Sрutnik. Посольство России резко ответило на это

Американские сенаторы призвали ограничить доступ к испаноязычным версиям российских СМИ Russia Today и Sputnik. Правящие круги США «раздражены» интересом латиноамериканцев к объективному освещению событий в России и мире, подчеркнуло посольство России в США.

В диппредставительстве обратили внимание на «беспокойство ряда американских законодателей» по поводу расширения аудитории испаноязычных версий российских СМИ. Сенаторы написали обращения в адрес глав компаний Meta*, Twitter и Telegram с просьбой ввести «соответствующие ограничения».

«Парламентарии в свойственной им манере в очередной раз ставят все с ног на голову, усматривая в работе отечественных информагентств попытки „распространить дезинформацию“, „подорвать демократию“ и „посеять хаос“ в Западном полушарии», — подчеркнули в посольстве России.

На самом деле американские сенаторы недовольны тем, что «благодаря качественному и оперативному новостному контенту» латиноамериканская публика делает выбор в пользу Russia Today и Sputnik, «а не подконтрольных США изданий».

«Подписчики российских медиаресурсов <...> в состоянии сами определить ценность получаемой информации без подсказок извне. Лишение их доступа к альтернативной точке зрения противоречит самым базовым установкам о свободе СМИ и неприемлемости цензуры», — добавили в посольстве.

*Meta — корпорация, признанная экстремистской организацией и запрещенная на территории России.