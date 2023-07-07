Мир 07 июля 2023, 07:54 США призвали не использовать тему свободы вероисповедания как рычаг влияния Посольство РФ призвало США не использовать тему свободы вероисповедания как рычаг влияния РИА «Новости»

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Американские власти должны прекратить использовать тему свободы вероисповедания как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других стран. Об этом заявило в своем Telegram-канале посольство России в Вашингтоне.

Говоря о новых докладах комиссии США по международной религиозной свободе, российские дипломаты обратили внимание на «кощунственный» характер выдвинутых обвинений.

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«Американцы довели русофобские лозунги до крайности», — отметили в комментарии.

В посольстве обратили внимание, что, по мнению американской стороны, Россия начала спецоперацию на Украине под лозунгами борьбы с сатанизмом.

Дипведомство призвало Белый лом посмотреть в зеркало и прекратить муссировать тему свободы вероисповедания как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других стран.

В США игнорируют захват украинскими властями Киево-Печерской лавры.