07 июля 2023, 07:54
США призвали не использовать тему свободы вероисповедания как рычаг влияния
Посольство РФ призвало США не использовать тему свободы вероисповедания как рычаг влияния
Американские власти должны прекратить использовать тему свободы вероисповедания как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других стран. Об этом заявило в своем Telegram-канале посольство России в Вашингтоне.
Говоря о новых докладах комиссии США по международной религиозной свободе, российские дипломаты обратили внимание на «кощунственный» характер выдвинутых обвинений.
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«Американцы довели русофобские лозунги до крайности», — отметили в комментарии.
В посольстве обратили внимание, что, по мнению американской стороны, Россия начала спецоперацию на Украине под лозунгами борьбы с сатанизмом.
Дипведомство призвало Белый лом посмотреть в зеркало и прекратить муссировать тему свободы вероисповедания как рычаг воздействия на внутреннюю и внешнюю политику других стран.
В США игнорируют захват украинскими властями Киево-Печерской лавры.
США
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