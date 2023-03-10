Мир 10 марта 2023, 02:06 США призвали мировых трейдеров увеличить поставки российской нефти FT: США призвали крупнейших сырьевых трейдеров не бояться торговать российской нефтью РИА «Новости»

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Минфин США в частном порядке призвал мировых сырьевых трейдеров без опаски торговать российской нефтью в рамках установленного Западом ценового потолка. Об этом написала газета The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Министерство провело ряд встреч с представителями компаний Trafigura и Gunvor. Крупнейшие нефтетрейдеры боялись связываться с сырьем из России, хотя США не препятствовали торговле в рамках ценового потолка.

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По данным издания, Минфин «активно призывал» возобновить заключение контрактов по поставкам российской нефти. Вашингтон желает снизить доходы России от экспорта сырья, но при этом опасается последствий от прекращения поставок от крупнейшего экспортера.

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Потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты создал трудности на энергетическом рынке, заявил директор американской нефтедобывающей компании Chevron Майкл Вирт. Последствия введенных ограничений еще «предстоит выяснить».