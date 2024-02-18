Мир 18 февраля 2024, 13:00 США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе Блинкен призвал Китай и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе РИА «Новости»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал глава МИД Китая и Индии повлиять на Россию в вопросе размещения ядерного оружия в космосе. Об этом сообщила газета The New York Times.

По информации источника, в кулуарах конференции по безопасности в Мюнхене Блинкен обратился к представителям Китая и Индии и заявил, что только главы их государств способны отговорить Россию от такого шага, который рискует обернуться катастрофой.

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«Послание Блинкена было прямолинейным: любой ядерный взрыв в космосе уничтожит не только американские спутники, но также китайские и индийские», — отметили авторы статьи.

Телеканал АВС сообщал, что на секретной встрече Белого дома и конгресса Байден сообщил о планах России разместить на космической орбите ядерное оружие, которое способно уничтожить спутники. При этом в Белом доме подчеркивали, что в настоящее время никакой угрозы нет, но это перспективная разработка.

Сенатор Алексей Пушков объяснял, что смыслом такого вброса является оказания давление на конгресс в вопросе выделения средств на финансирование Украины.