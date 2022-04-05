США призвали Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из РФ

США просят Индию отказаться от увеличения объемов импорта энергоносителей из России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга для журналистов. Ее слова привел ТАСС.

Псаки комментировала недавний приезд заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха в Нью-Дели и закупки Индией нефти в РФ.

«Платежи за энергоресурсы не подвергнуты действию санкций. <…> Однако Далип ясно дал понять своим партнерам в рамках этого визита, что, по нашему мнению, интересам Индии не отвечает ускорение или наращивание импорта российских энергоносителей и других сырьевых товаров», — сообщила представитель Белого дома.

По ее словам, сейчас поставки из РФ составляют около 1-2% всего объема импорта энергоносителей Индии. США дали понять, что будут «счастливы стать партнерами в сокращении их зависимости или хотя бы небольшой доли их зависимости от этого», сообщила Псаки.

Она также добавила, что Сингх объяснил индийским должностным лицам детали механизмов санкций США и повторил, что любая страна и организация должны соблюдать ограничительные меры, введенные США.

Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз в настоящее время не рассматривает возможность газового эмбарго в отношении России.