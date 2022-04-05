США призвали Индию отказаться от наращивания импорта энергоносителей из РФ
США попросили Индию не увеличивать объемы импорта энергоносителей из РФ
США просят Индию отказаться от увеличения объемов импорта энергоносителей из России. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга для журналистов. Ее слова привел ТАСС.
Псаки комментировала недавний приезд заместителя директора Национального экономического совета Белого дома Далипа Сингха в Нью-Дели и закупки Индией нефти в РФ.
«Платежи за энергоресурсы не подвергнуты действию санкций. <…> Однако Далип ясно дал понять своим партнерам в рамках этого визита, что, по нашему мнению, интересам Индии не отвечает ускорение или наращивание импорта российских энергоносителей и других сырьевых товаров», — сообщила представитель Белого дома.
По ее словам, сейчас поставки из РФ составляют около 1-2% всего объема импорта энергоносителей Индии. США дали понять, что будут «счастливы стать партнерами в сокращении их зависимости или хотя бы небольшой доли их зависимости от этого», сообщила Псаки.
Она также добавила, что Сингх объяснил индийским должностным лицам детали механизмов санкций США и повторил, что любая страна и организация должны соблюдать ограничительные меры, введенные США.
Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз в настоящее время не рассматривает возможность газового эмбарго в отношении России.