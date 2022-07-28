США призвали готовиться к отражению ядерных ударов

Американские власти должны модернизировать свою стратегию сдерживания, чтобы ответить на возможные удары со стороны России и Китая, считает аналитик фонда Heritage Foundation Пэтти-Джейн Геллер. Ее слова привело РИА «Новости».

По мнению Геллер, у США нет «роскоши» сдерживать только одного ядерного соперника. Если Вашингтон продолжит бездействовать, это подорвет международную безопасность, подчеркнула она.

«История учит нас, что время от времени, когда мы переставали наращивать и даже снижали численность наших ядерных сил, наши противники продолжали их копить», — подытожила эксперт.

Россия после начала спецоперации ВС РФ на Украине привела в готовность силы стратегического сдерживания, куда входит и ядерное оружие. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что именно США провоцируют другие страны на вооружение, являясь «матерью агрессии». Только за последние 20 лет американские военные приняли участие в десятках региональных конфликтов.