США призвали добиться «страданий» России от санкций | 360°

Мир 17 сентября 2022, 00:01 Поделиться Telegram

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Viber США призвали добиться «страданий» России от санкций Спикер палаты представителей США Пелоси потребовала «страданий» России от санкций РИА «Новости»

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Санкции против России должны заставить страну «страдать». Это поможет прекратить специальную военную операцию. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Она подчеркнула, что также нужно увеличить военную поддержку украинских сил и продолжить оказывать гуманитарную и экономическую помощь киевскому режиму.

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«А также санкции, санкции, санкции, которые заставят Россию страдать», — заявила Пелоси.

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В своем выступлении политик добавила, что замороженные в западных банках активы России необходимо конфисковать и передать их на восстановление Украины, сообщило ИА Nation News. Пелоси пояснила, что после окончания боевых действий Киеву потребуется много денег.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что введенные санкции сделали невозможным восстановление отношений между Москвой и Брюсселем. По его словам, любое ослабление ограничений европейские чиновники воспримут как собственное поражение даже в условиях серьезного энергетического кризиса предстоящей зимой.

Дипломат пояснил, что страны ЕС вполне могли бы обратиться с вопросом о запуске газопровода «Северный поток — 2», но не сделают этого, потому что для них это станет признанием полного провала своей политики.

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