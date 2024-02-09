Мир 09 февраля 2024, 15:22 США призвали бороться с антисемитизмом внутри страны Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Госдеп бороться с антисемитизмом в США Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Госдепу США следует обратить внимание на рост антисемитизма в стране, а не поучать других. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече со спикером израильского кнессета (парламента) Амиром Оханом в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, сообщило агентство MTI.

Дипломат подчеркнул, что после нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль в 2023 году число антисемитских вылазок против еврейский общин увеличилось как в Западной Европе, так и в Соединенных Штатах. Лишь в США зафиксировали рост таких случаев на 300%.

Реклама

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что Госдеп прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других государствах. Рост антисемитизма в Европе и США связан с большим количеством переселенцев из Северной Африки и арабских стран Ближнего Востока, считает Сийярто.

Российское посольство в США ранее прокомментировало обвинения в адрес России в антисемитизме. По словам дипломатов, подготовленные американцами материалы говорят о слабости исторической памяти союзников по антигитлеровской коалиции и пробивают «очередное дно невежества».