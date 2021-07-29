США призвали Азербайджан и Армению выполнять обязательства по прекращению огня

Азербайджан и Армения должны предпринять незамедлительные шаги по деэскалации ситуации на границе. С таким заявлением выступил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайса.

«США осуждают недавнюю эскалацию насилия вдоль международной границы между Арменией и Азербайджаном. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнять свои обязательства по прекращению огня, предприняв незамедлительные шаги по деэскалации ситуации», — процитировал ТАСС слова Прайса.

Глава пресс-службы также призвал обе страны вернуться к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в которую входят Россия, США и Франция.

Накануне на границе Армении и Азербайджана вновь начались локальные бои. В результате погибли армянские военные, азербайджанские — ранены. Ответственность за произошедшее азербайджанское Минобороны возложило на Армению. В середине июля прошли переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, где они обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта.