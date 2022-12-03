Мир 03 декабря 2022, 12:47 США признались, зачем раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией ВМС США: Америка специально раскрывает местонахождение своих подлодок для России Викимедиа

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ВМС США специально раскрывают местонахождение своих подлодок перед Россией. Об этом сообщили в статье для 19FortyFive.

Автор материала отметил, что действия военных Америки не похожи на непреднамеренное совпадение. Недавно прибыла подлодка ВМС США «Западная Вирджиния» в порт Диего-Гарсия в Индийском океане, а перед этим было посещение Окинавы и Гибралтара субмаринами «Мичиган» и «Род-Айленд».

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«Возможно, США хотят сделать заявление для своих противников — показать Китаю, РФ, Ирану и КНДР, что они могут разместить ядерную подводную лодку в любой точке мира», — говорится в тексте.

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Авторы текста написали, что подобные маневры могут иметь печальные последствия для США.

Ранее кандидат в сенат США от штата Нью-Йорк Диана Саре заявила, что правительство Соединенных Штатов скрывает, что население хочет поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. США контролируют СМИ и поддерживают свой имидж, сказала она.