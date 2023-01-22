Мир 22 января 2023, 00:12 США признались в трудностях с введением потолков цен на российские нефтепродукты Минфин США: вводить потолки цен на российские нефтепродукты оказалось сложнее Pxhere

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Попытки Соединенных Штатов и других государств вводить потолки цен на нефтепродукты из России оказались сложнее, чем предполагалось. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Ее процитировало агентство Reuters. По словам главы американского Минфина, есть вероятность, что «все пойдет не по плану».

«Это сложнее, но мы упорно работаем над тем, чтобы понять, как достичь тех же целей. <…> Знаете, всегда есть вероятность того, что все пойдет не по плану», — сказала Йеллен.

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Но, по ее словам, США тщательно изучили рынок. Министерство уверенно, что новые ограничения помогут добиться того же, чего удалось достичь с нефтью. Йеллен подчеркнула, что со временем могут вноситься коррективы, при этом непрерывные поставки российского топлива на рынок важно продолжать.

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Минфин в субботу, 21 января, сообщил, что Соединенные Штаты и их союзники согласились ввести два потолка цен для российских нефтепродуктов. Также в марте они планируют оценить, насколько ценовое ограничение на сырье из России соответствует рыночным условиям.