Американские власти за последние 20 лет помогли 46 биологическим объектам на Украине. Работа велась в рамках мирных проектов медицинской и сельскохозяйственной направленности, заявила пресс-служба Пентагона.

«США работали над повышением биологической безопасности и защиты Украины, эффективности эпиднадзора людей и животных, оказывая поддержку 46 гражданским украинским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на протяжении последних двух десятилетий», — отметили в министерстве.

Как подчеркнули в Пентагоне, сотрудничество имело транспарентный характер. Работа не нарушала ни американское, ни украинское законодательство, а также проводилась с соблюдением международного права. Зачастую в ней участвовали такие структуры, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По словам пресс-службы оборонного ведомства, на территории Украине не работают ядерные, химические или биологические программы военной направленности. Украинские лаборатории ничем не отличаются от медицинских и научных учреждений других стран.