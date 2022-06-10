США признали влияние антироссийских санкций на стоимость продуктов и топлива

Антироссийские санкции, которые вводят США и западные страны, провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Это признала министр финансов США Джанет Йеллен.

«Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива», — констатировал Йеллен в ходе дискуссии, которую организовали на площадке газеты New York Times. Ее слова привело РИА «Новости».

Ожидать существенного снижения цен на топливо в Штатах в краткосрочной перспективе не стоит, уверена Йеллен.

Глава американского Минфина допустила замедление экономического роста США в свете происходящих в мировой геополитике событий. При этом, по ее мнению, опасаться рецессии в экономике не стоит.

Накануне глава Белого дома Джо Байден назвал инфляцию «проклятием» для американцев. Лидер Штатов заметил, что главным образом она затрагивает цены на продукты и бензин. Белый дом, по словам Байдена, называет этот процесс «подорожанием Путина», отметая все аргументы.

В ответ на это телеведущий Джимми Киммел сравнил сложную экономическую ситуацию в США с доской объявлений. Байдена уже не раз упрекали в нежелании брать ответственность за рекордно высокую инфляцию в стране.