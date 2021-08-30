Американские военные получили сообщения о том, что после удара беспилотника по автомобилю в Кабуле произошли мощные взрывы, которые могли привести к жертвам среди мирного населения. Об этом заявил представитель центрального командования США, капитан Билл Урбан.

Его заявление процитировал телеканал CNN. В нем Урбан подчеркнул, что по факту случившегося будет проведено расследование.

«Мы знаем, что были мощные взрывы, которые привели к уничтожению автомобиля, поскольку внутри него находилось большое количество взрывчатки. Из-за этого могли быть дополнительные пострадавшие», — сказал он.

Родственник погибших мирных жителей заявил телеканалу, что из-за взрыва погибли трое взрослых и шесть детей. Все они были членами одной семьи. По его словам, самой младшей девочке было два года. Мужчина подчеркнул, что его близкие не были никак связаны с террористами.

Сосед семьи рассказал, что из-за взрыва от людей почти ничего не осталось, он видел, как их разорвало на куски.

Удар беспилотника по машине террориста в Кабуле был нанесен 26 августа после взрывов в аэропорту Кабула. Его жертвами стали местные жители и американские военные. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство»*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.