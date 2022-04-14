США признали за Европой право решать вопрос о закупках газа у России

США ведут диалог со странами Европы, в числе которых и Германия, об отказе от закупок российского газа. При этом американская сторона признает за союзниками право самим принимать такие решения.

«Мы ведем диалог с нашими европейскими партнерами, включая Германию. Но это то решение, которое они будут принимать сами, и президент [США Джо Байден], конечно, поддерживает их право именно так и поступить», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова привело РИА «Новости».

Так она ответила на вопрос об отношении к звучащим в адрес Германии призывам отказаться от импорта энергоносителей из России.

Ранее Псаки отметила, что заявление Байдена о «геноциде» на Украине не повлияет на позицию страны по нынешней ситуации. По словам представителя Белого дома, американские власти продолжат поддерживать Украину в ее усилиях по проведению мирных переговоров. Как отметила Псаки, мировому сообществу могут понадобиться годы для вынесения юридического заключения о соответствии ситуации на Украине понятию «геноцида».