25 февраля 2024, 22:36
США признали устойчивость российской экономики
Советник президента США Салливан: экономика России показала устойчивость
Российская экономика показала устойчивость к давлению со стороны Запада, которому для достижения результата приходится продолжать вводить санкции. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.
Он призвал и дальше наносить ущерб экономике России и «дюйм за дюймом» уменьшать ее возможности продолжать специальную операцию на Украине.
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«Это правда, что российская экономика <…> оказалась устойчива», — подчеркнул сотрудник Белого дома.
Соединенные Штаты 23 февраля ввели экспортные ограничения против 93 компаний из разных стран. Предприятия обвинили якобы в содействии Вооруженным силам России.
Евросоюз также ввел новые антироссийские санкции. Эксперты не увидели ничего сокрушительного в ограничениях, сообщила газета «Петербургский дневник».
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