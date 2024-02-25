Мир 25 февраля 2024, 22:36 США признали устойчивость российской экономики Советник президента США Салливан: экономика России показала устойчивость Unsplash

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Российская экономика показала устойчивость к давлению со стороны Запада, которому для достижения результата приходится продолжать вводить санкции. Об этом рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу Fox News.

Он призвал и дальше наносить ущерб экономике России и «дюйм за дюймом» уменьшать ее возможности продолжать специальную операцию на Украине.

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«Это правда, что российская экономика <…> оказалась устойчива», — подчеркнул сотрудник Белого дома.

Соединенные Штаты 23 февраля ввели экспортные ограничения против 93 компаний из разных стран. Предприятия обвинили якобы в содействии Вооруженным силам России.

Евросоюз также ввел новые антироссийские санкции. Эксперты не увидели ничего сокрушительного в ограничениях, сообщила газета «Петербургский дневник».