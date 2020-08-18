США признали свое отставание от России в сфере модернизации ядерного вооружения
В комитете сената США по вопросам политики Республиканской партии признали отставание от России и Китая в модернизации ядерных вооружений. Об этом сообщил RT.
«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — заявили в комитете.
При этом отмечается, что Соединенные Штаты тоже занимаются модернизацией ядерного потенциала и его боеготовности, поскольку это «имеет решающее значение для национальной безопасности» страны.
В 2020 году Национальное управление по ядерной безопасности США получило на эти цели 12,46 миллиарда долларов, а в следующем планируется выделить 15,6 миллиарда долларов.