США признали свое отставание от России в сфере модернизации ядерного вооружения

«Китай и Россия значительно опережают США в плане осуществления программ модернизации», — заявили в комитете.

При этом отмечается, что Соединенные Штаты тоже занимаются модернизацией ядерного потенциала и его боеготовности, поскольку это «имеет решающее значение для национальной безопасности» страны.

В 2020 году Национальное управление по ядерной безопасности США получило на эти цели 12,46 миллиарда долларов, а в следующем планируется выделить 15,6 миллиарда долларов.