США признали проблему с санкциями против России. Возможности американцев почти исчерпаны

В США признали, что вводить санкции становится все сложнее. Из-за большого количества действующих ограничений непросто найти объекты для новых.

«В отношении России осталось не так много возможностей вводить санкции», — сказал советник по национальной безопасности американского президента Роберт О’Брайен. Его слова привел «Интерфакс».

В последние годы США вводили ограничения в отношения России по нескольким причинам: какие-то за присоединение Крыма, какие-то за строительство моста на полуостров. Часть ограничений введена из-за предполагаемого вмешательства в президентские выборы в США и конфликта на Украине.

Сейчас ряд новых предложений по дополнительным санкциям находится на рассмотрении в Конгрессе США.