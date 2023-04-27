Мир 27 апреля 2023, 22:55 США признали потерю конкурентоспособности в области технологий Белый дом: США утратили конкурентоспособность в области технологий Pixabay

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Помощник американского президента нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США утратили конкурентоспособность в области критически важных технологий. Это создает риски для экономики и нацбезопасности страны. Об этом представитель Белого дома сказал во время тематического мероприятия. Его слова привело РИА «Новости».

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — отметил Салливан.

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Он добавил, что сейчас Штаты производят только 10% полупроводников от всего мирового объема. А выпуск самых передовых чипов географически находится в «совсем другом месте». Это, по мнению советника американского президента, создает риски для экономики и нацбезопасности страны.

Ранее британцы заявил, что США и Китай развязали холодную войну в сфере выпуска полупроводников. Пока лидирующую позицию занимает вторая страна.