США признали поселения Израиля на Западном берегу Иордана. Но это всего лишь слова

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Штаты больше не поддерживают позицию предыдущей администрации президента Барака Обамы. Отныне они не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. Позиция ЕС осталась неизменной — политика Израиля незаконна. «360» разбирался, почему Трамп начал активно поддерживать Иерусалим, и чем это может обернуться для израильско-палестинских отношений.

Как пишет Тhе Guаrdiаn, госсекретарь в своей речи отметил, что признание поселений не влияет на статус границы с Палестиной. Этот вопрос должен решаться путем переговоров. Помпео также подчеркнул свою убежденность в том, что разрешение конфликта приближается. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху успел поблагодарить президента США и его администрацию. Он сообщил в своем Twitter, что говорил по телефону с Трампом и сказал ему, что тот исправил историческую несправедливость.

Юридически Иерусалим оккупировал некоторые территории на западном берегу. Об этом «360» рассказал доктор политических наук Дэниел Уорнер. Он напомнил, что официально эти земли не часть Израиля. Когда его власти говорят о них, они используют библейские названия и утверждают, что эти территории значились израильскими в Библии, а значит, являются таковыми и сейчас. «Однако международное право говорит на это: „Нет“. Госдеп США в 1979 году тоже сказал свое „нет“. То же сделал и ЕС», — отметил политолог. Почему же Трамп в привычной манере развернулся на 180 градусов и поменял позицию Штатов по этому вопросу сейчас? По словам Уорнера, это лишь очередной шаг Вашингтона на пути к переизбранию Нетаньяху и самого Трампа.

«Действующий президент Штатов зарабатывает голоса евреев и евангельских христиан из США. Это политический ход, а не правовой. Очевидно, что палестинцы на это отреагируют негативно. Но это действительно может помочь Нетаньяху на выборах. И Трампу это тоже может помочь, по крайней мере, он так думает. Но Нетаньяху это точно сыграет на руку», — заявил собеседник «360».

При этом такое решение главы США явно не способствует установлению мира в регионе. Могут начаться массовые беспорядки. Уже были предупреждения о том, что американцам не следует ездить сейчас в Израиль.

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Турецкий политолог Джейлан Озгюль недоумевает, почему сегодня к этому вопросу приковано такое большое внимание общественности.

«Я не понимаю, почему международное сообщество сегодня уделяет очень мало внимания тому, что китайцы делают в Восточном Туркестане, или тому, что происходит в Бирме. Все политическое внимание направлено на палестинцев под гнетом Израиля. Честно говоря, будучи гражданином страны, которая на протяжении многих лет поддерживает палестинцев больше, чем другие, я думаю, что мир должен начать уделять больше внимания по-настоящему угнетенным народам», — отметила Озгюль. По ее словам, законы нарушает и Израиль, и Палестина. И невинных сторон здесь нет. Однако политолог уверена, что ситуация решится лишь со временем — «сама собой».

Израильтяне основали еврейские поселения на землях, оккупированных Израилем в ходе войны 1967 года. Эти территории долго были главным предметом спора между Израилем и Палестинской автономией. Последняя считала оккупированные земли камнем преткновения в вопросе заключения мира.